«Ростех» начал производить порох из древесной целлюлозы

Заводы «Ростеха» начали производить порох для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, недостатка в таком сырье в России нет, сообщил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхан Оздоев.