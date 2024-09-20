Денег не надо, отстаньте: 7 актеров, которые оставили кинематограф

Жизнь актеров напоминает американские горки: мгновенная слава может смениться полным забвением. Некоторые упорно продолжают борьбу за свое место под кинематографическим солнцем, в то время как другие выбирают обычные профессии или посвящают себя семье.
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