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Денег не надо, отстаньте: 7 актеров, которые оставили кинематограф

Денег не надо, отстаньте: 7 актеров, которые оставили кинематограф

Жизнь актеров напоминает американские горки: мгновенная слава может смениться полным забвением. Некоторые упорно продолжают борьбу за свое место под кинематографическим солнцем, в то время как другие выбирают обычные профессии или посвящают себя семье.

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