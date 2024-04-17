Самые древние цветные молекулы на Земле – ярко-розовые

Задолго до того, как черный цвет стал самым модным, жизнь на Земле была одета в неоново-розовый. Остатки той далекой розовой эпохи до сих пор можно увидеть в окаменевших останках бактерий, живших в древнем океане 1,1 миллиарда лет назад, что делает их самыми старыми из известных биологических пигментов на планете.