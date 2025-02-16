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5 шагов спасения.

5 шагов спасения.

14 февраля для учащихся учреждения образования провели обучающий тренинг сотрудники БГРОЧС. Ребята повторили 5 шагов спасения, телефоны служб спасения и сотрудники напомнили детям, какую опасность таят в себе реки, пруды и озера, особенно в зимний период .

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