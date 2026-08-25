Причем, ладно, давняя история, не у всех хватает воображения, не у каждого есть навык сравнений и обобщений…Но ведь и ближайшая история не учит ровно ничему! В результате, что делает администрация Трампа?Объявляет о начале операции "Экономический изгой" против Ирана.
Ничему история не учит американцев, ничему
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
Александр Каблучко
У Вас дети, у меня внуки. Несколько лет назад внук пошел в первый класс. Начали изучать букварь-волосы дыбом у меня от невежества, а ему прикольно. Они еще и в третьем классе многие по слогам читали. Кроме дебильных игр в смартфоне ничего не интересует. Не зря птенцы-соросята старались, да и сейчас еще не отпускают. А на Украине в самом начале 90-х еще хлеще было там пару раз по местному радио пару раз в сутки проповеди Аум Синрикё, пока его за &quot;химизацию&quot; японского метро в 1995 не запарковали. С того момента у хохлов крыша окончательно съехала
да и внуки, конечно. оно понятно, что яблоко от яблони... но хотелось бы, что откатывалось не сильно далеко внутри понятия преемственность, и в желательном для развития направлении. внутри единства и борьбы противоположностей безусловно присутствует негатив, как некая контра относительно лучших выборов. но в том и задача семьи, общества, государства, чтобы противостоять дерьму, грамотно выращивая наше же будущее... капитализЬм перетёк в глобализЬм, - ожидаемо. вопрос тока в том, а мы то туда зачем попёрлись? в ответе 80% голосущих в своё время против развала Союза. но протащили. кто? - вот в этом разделе на "мы" и "они" и живём, как "пацаки" и "чатлане" в известном фильме. но каковы таланты-выходцы союзного образования! - всё понимали правильно и находили силы доносить до способных услышать... пример "хохлов" наглядно демонстрирует, что можно сделать с народом за очень короткий период времени. Моисей в своё время 40 лет свой народ по пустыне водил, а сегодня с отработанными методиками подобная трансформация исполняется за считанные годы, - достаточно поманить "кружевными трусами" и указать на внешнего врага. игра на человеческой гордыне, ничего иного, - мы, типа, не такие, мы лучше и пр. глупость легко впитывается в пустые головы. оно и сказано, - на пустое место приходит злейший. вот и наша забота - не оставлять пустых мест в головах наших детей. и внуков, кому по силам... мы жили во времена, когда шутка "в "Правде" нет известий, а в "Известиях" правды" была с долей шутки. что учило нас читать между строк. вот и сегодня моСХ нашего поколения системно защищён от внешней пошлости способностью читать между строк, "отделять мух от котлет", за деревьями видеть лес (К.Прутков, если чО)... а вот для новых поколений времена трудные. найти в потребительщине здоровое зерно та ещё задачка. она и взрослый не сильно подготовленный моСХ перегревает в случае, если тот всётаки задал себе этот вопрос. но "надо жить, ребята!" и верить в Россию.
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4 н.
Александр Каблучко
Сергей Ковалев
да и внуки, конечно. оно понятно, что яблоко от яблони... но хотелось бы, что откатывалось не сильно далеко внутри понятия преемственность, и в желательном для развития направлении. внутри единства и борьбы противоположностей безусловно присутствует негатив, как некая контра относительно лучших выборов. но в том и задача семьи, общества, государства, чтобы противостоять дерьму, грамотно выращивая наше же будущее... капитализЬм перетёк в глобализЬм, - ожидаемо. вопрос тока в том, а мы то туда зачем попёрлись? в ответе 80% голосущих в своё время против развала Союза. но протащили. кто? - вот в этом разделе на &quot;мы&quot; и &quot;они&quot; и живём, как &quot;пацаки&quot; и &quot;чатлане&quot; в известном фильме. но каковы таланты-выходцы союзного образования! - всё понимали правильно и находили силы доносить до способных услышать... пример &quot;хохлов&quot; наглядно демонстрирует, что можно сделать с народом за очень короткий период времени. Моисей в своё время 40 лет свой народ по пустыне водил, а сегодня с отработанными методиками подобная трансформация исполняется за считанные годы, - достаточно поманить &quot;кружевными трусами&quot; и указать на внешнего врага. игра на человеческой гордыне, ничего иного, - мы, типа, не такие, мы лучше и пр. глупость легко впитывается в пустые головы. оно и сказано, - на пустое место приходит злейший. вот и наша забота - не оставлять пустых мест в головах наших детей. и внуков, кому по силам... мы жили во времена, когда шутка &quot;в &quot;Правде&quot; нет известий, а в &quot;Известиях&quot; правды&quot; была с долей шутки. что учило нас читать между строк. вот и сегодня моСХ нашего поколения системно защищён от внешней пошлости способностью читать между строк, &quot;отделять мух от котлет&quot;, за деревьями видеть лес (К.Прутков, если чО)... а вот для новых поколений времена трудные. найти в потребительщине здоровое зерно та ещё задачка. она и взрослый не сильно подготовленный моСХ перегревает в случае, если тот всётаки задал себе этот вопрос. но &quot;надо жить, ребята!&quot; и верить в Россию.
Мы сами виноваты, что внуки такие растут. Моя жена им в "задницу дует". Если развлекуха в парке и детском центре, то до упаду. Они давно уже не понимают, что можно, что нельзя. Их мать говорит, что большего зла в воспитании детей чем бабка - нет. Я пытался этот балаган урегулировать, но меня осадили - ты дед не родной. Давно плюнул на все. Так иногда пытаюсь повлиять, мало доходит
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4 н.
СК
Сергей Ковалев
Александр Каблучко
Мы сами виноваты, что внуки такие растут. Моя жена им в &quot;задницу дует&quot;. Если развлекуха в парке и детском центре, то до упаду. Они давно уже не понимают, что можно, что нельзя. Их мать говорит, что большего зла в воспитании детей чем бабка - нет. Я пытался этот балаган урегулировать, но меня осадили - ты дед не родной. Давно плюнул на все. Так иногда пытаюсь повлиять, мало доходит
не просто всё... но вот есть феномен! - еврейская мама. и ведь на выходе вполне хорошие дети. часто выше среднего по больнице. дык, можа, нам любви к детям не хватает? можа им больше внимания нашего нужно и общения?.. не Макаренко, но вижу, что сильнее любви нет ничего. и к детям это относится в первую очередь... возвращаясь к теме, хочу заметить, - в Союзе мы детей не делили на своих и чужих, они все были наши дети, дети Союза. взрослый не мог пройти мимо песочницы, в которой малыши что-то делят, - обязательно остановится и восстановит справедливость. то же с подростками на лавке, неизвестно как добравшиеся до 3х литровой банки пива и громко ругающихся. тут к слову, - тогда так как сегодня не ругались, тем более девочки. ну и молодые мамаши не заявлялись в парки с колясками и с пивом + сигаретой... можно это как-то вернуть на нашу землю? внутри частного капитала - могу ошибаться! - нет. тут главное - частный. система буквально атомизирует, заставляет брать то, что не принадлежит по определению, смотреть вокруг глазами даже не охотника, а conquistador'а, см. настолько выросшие с 2012го, т.е. с первой, посадки... нет, систему надо менять. иначе даже ручное управление не помогает. тут и к бабке ходить не надо, достаточно глянуть, что происходит вовне, где бал правит глобальный частный капитал, - куда он завёл человечество...
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3 н.
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