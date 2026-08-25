Ничему история не учит американцев, ничему

СК

Сергей Ковалев

Александр Каблучко У Вас дети, у меня внуки. Несколько лет назад внук пошел в первый класс. Начали изучать букварь-волосы дыбом у меня от невежества, а ему прикольно. Они еще и в третьем классе многие по слогам читали. Кроме дебильных игр в смартфоне ничего не интересует. Не зря птенцы-соросята старались, да и сейчас еще не отпускают. А на Украине в самом начале 90-х еще хлеще было там пару раз по местному радио пару раз в сутки проповеди Аум Синрикё, пока его за &quot;химизацию&quot; японского метро в 1995 не запарковали. С того момента у хохлов крыша окончательно съехала

да и внуки, конечно. оно понятно, что яблоко от яблони... но хотелось бы, что откатывалось не сильно далеко внутри понятия преемственность, и в желательном для развития направлении. внутри единства и борьбы противоположностей безусловно присутствует негатив, как некая контра относительно лучших выборов. но в том и задача семьи, общества, государства, чтобы противостоять дерьму, грамотно выращивая наше же будущее... капитализЬм перетёк в глобализЬм, - ожидаемо. вопрос тока в том, а мы то туда зачем попёрлись? в ответе 80% голосущих в своё время против развала Союза. но протащили. кто? - вот в этом разделе на "мы" и "они" и живём, как "пацаки" и "чатлане" в известном фильме. но каковы таланты-выходцы союзного образования! - всё понимали правильно и находили силы доносить до способных услышать... пример "хохлов" наглядно демонстрирует, что можно сделать с народом за очень короткий период времени. Моисей в своё время 40 лет свой народ по пустыне водил, а сегодня с отработанными методиками подобная трансформация исполняется за считанные годы, - достаточно поманить "кружевными трусами" и указать на внешнего врага. игра на человеческой гордыне, ничего иного, - мы, типа, не такие, мы лучше и пр. глупость легко впитывается в пустые головы. оно и сказано, - на пустое место приходит злейший. вот и наша забота - не оставлять пустых мест в головах наших детей. и внуков, кому по силам... мы жили во времена, когда шутка "в "Правде" нет известий, а в "Известиях" правды" была с долей шутки. что учило нас читать между строк. вот и сегодня моСХ нашего поколения системно защищён от внешней пошлости способностью читать между строк, "отделять мух от котлет", за деревьями видеть лес (К.Прутков, если чО)... а вот для новых поколений времена трудные. найти в потребительщине здоровое зерно та ещё задачка. она и взрослый не сильно подготовленный моСХ перегревает в случае, если тот всётаки задал себе этот вопрос. но "надо жить, ребята!" и верить в Россию.