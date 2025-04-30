❗️⚡️В рамках поиска российских малошумных МАПЛ пр. 855М "Ясень-М", а также РПКСН пр. 955А "Борей-А" в подводном режиме на глубинах 75 - 150 м, а также осуществления стратегической радиолокационной разведки стратегически важных объектов ВС России в Арктическом и Балтийском регионах ВМС США получили второй дальний противолодочный самолёт P-8A Poseidon, оснащённый уникальным подфюзеляжным бортовым РЛК сантиметровых X/Ku-диапазонов AN/APS-154 Advanced Airborne Sensor (AAS) на базе АФАР бокового обзора, способного вскрывать местоположение субмарин по наличию "Горба Бернулли".