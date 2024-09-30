РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

960 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Кот Рыжый
    Куда же без попов то?! Им до всего есть дело! Ведь главная забота увеличивать кол-во прихожан. Это--залог их благопол...В Северной столиц...
  • Natalia Ivanova
    Ну и кого эта будет чесать в США?Кристина Орбакайт...
  • Михаил Е
    Ну вот, разродился. А то всё: звоните в МО, звоните в справочную...Песков объяснил, ...

Облава на Апрашке: полиция пришла на рынок с проверкой

Облава на Апрашке: полиция пришла на рынок с проверкой

Оперативники искали нелегальных мигрантов. Полиция провела миграционный рейд в Апраксином дворе. На рынке оперативники проверили 120 человек, среди них было 80 иностранных граждан, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх