Облава на Апрашке: полиция пришла на рынок с проверкой

Оперативники искали нелегальных мигрантов. Полиция провела миграционный рейд в Апраксином дворе. На рынке оперативники проверили 120 человек, среди них было 80 иностранных граждан, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
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