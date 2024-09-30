Облава на Апрашке: полиция пришла на рынок с проверкой

Оперативники искали нелегальных мигрантов. Полиция провела миграционный рейд в Апраксином дворе. На рынке оперативники проверили 120 человек, среди них было 80 иностранных граждан, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.