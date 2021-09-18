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На учении в Волгоградской области передовые авианаводчики обеспечили высадку подразделений, действующих на вертолетах

На учении в Волгоградской области передовые авианаводчики обеспечили высадку подразделений, действующих на вертолетах

В двустороннем тактическом учении принимают участие батальонные тактические группы горные мотострелки из состава бригады 49-й общевойсковой армии, дислоцированной в Карачаево-Черкессии.

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