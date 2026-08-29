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Путин призвал обратить особое внимание на изучение химии в школе

Путин призвал обратить особое внимание на изучение химии в школе

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В школах необходимо обращать особое внимание на химию. Об этом 29 августа сообщил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции по поводу открытия новых школ в регионах.

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