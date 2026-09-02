Это недостаток и главное преимущество прямого эфира – генеральный продюсер «Матч ТВ» о неприличном жесте Смертина, попавшем в трансляцию. ФОТО

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин извинился за неприличный жест бывшего полузащитника сборной России Алексея Смертина, который попал в трансляцию матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0).
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