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Конгрессмен Хименес: у США быстро закончатся боеприпасы при конфликте с Китаем

Конгрессмен Хименес: у США быстро закончатся боеприпасы при конфликте с Китаем

Член палаты представителей США Карлос Хименес предупредил, что Китай "делает большие успехи во всем мире" и наращивает военную мощь, в то время как у Вашингтона не хватит боеприпасов на случай длительного конфликта с Пекином.

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