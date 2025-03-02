Предложение США продлить перемирие с ХАМАС поддержали в Израиле

Предложение Стива Уиткоффа, спецпосланника президента США Дональда Трампа, о продлении перемирия с ХАМАС, первый этап которого истекает 2 марта, предполагает освобождение половины израильских заложников в первый же день.
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