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День языков народов России впервые отметили по всей стране

День языков народов России впервые отметили по всей стране

РЕН ТВ Во многих школах России занятия начинались с главной темы – нового праздника, который наглядно объединил страну.

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