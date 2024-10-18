«Ярсы» выйдут на полевые позиции Бологовского соединения РВСН

Минобороны РФ сообщило о старте проверки проверки Бологовского соединения Ракетных войск стратегического назначения, в ходе которой Мобильные пусковые установки ракетного комплекса "Ярс" выйдут на полевые позиции .
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