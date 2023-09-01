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Валентина Родионенко: «У Уразовой травма голеностопа. Она получила повреждение еще в начале лета и не готова пока выступать на всех снарядах»

Об этом сообщила старший тренер сборной Валентина Родионенко. «У Уразовой травма голеностопа. Она получила повреждение еще в начале лета и не готова пока выступать на всех снарядах», – сказала Родионенко.

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