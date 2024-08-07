Престон – Сандерленд где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок английской лиги 13 августа

Во вторник, 13 августа, сыграют Престон и Сандерленд в 1-го раунда Кубка Английской Лиги. Бесплатная ставка 3 000₽ на этот матч ⚽⚽⚽ Игра пройдет на стадионе Дипдэйл Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.