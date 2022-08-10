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Джефф Нил ответил на вызов Рахмонова: «О нем не думаю, я бросил вызов другому»

8-й номер рейтинга полусреднего дивизиона UFC Джефф Нил ответил на вызов непобежденного казахстанца Шавката Рахмонова: «Если до этого дойдет, то да, я это сделаю, – сказал Нил в интервью Джеймсу Линчу.

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