В Челябинске запустили бесплатный аудиогид по центру города

В Челябинске появился бесплатный гид по историческому центру города. Пешеходный маршрут получил название «Сквозь эпохи — к современности», его запустили возле кинотеатра имени Пушкина.
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