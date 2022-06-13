Освобожденный в обмен на Ярошенко американец подал жалобу в ООН

Global Look Press/Felix Zahn/photothek.net via www Американский студент Тревор Рид, освобожденный из тюрьмы в обмен на летчика из России Константина Ярошенко, подал жалобу на российское правительство в рабочую группу ООН по незаконным арестам.
Global Look Press/Felix Zahn/photothek.net via www Американский студент Тревор Рид, освобожденный из тюрьмы в обмен на летчика из России Константина Ярошенко, подал жалобу на российское правительство в рабочую группу ООН по незаконным арестам.
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