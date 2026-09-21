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Воронежские новости

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Дети ломают спортивное оборудование и ограждение на площадке во дворе дома в Воронеже

Дети ломают спортивное оборудование и ограждение на площадке во дворе дома в Воронеже

В одном из дворов Шилово дети ломают спортивное оборудование на площадке и прутья ограждения зоны для спортивных игр.

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