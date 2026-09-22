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Царьград

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Накануне дня рождения мамы. Три родные сестры погибли при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

Накануне дня рождения мамы. Три родные сестры погибли при пожаре в ТЦ в Стерлитамаке

В пожаре оборвались жизни трёх родных сестёр. Девушки в роковой день выбирали подарок матери перед её днём рождения.

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