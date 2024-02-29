В калужских школах с избирательными участками отменят занятия

В школах Калуги и области, где обустроят избирательные участки, введут дополнительные выходные. С 15 по 17 марта в школах региона, где пройдет голосование за кандидатов в президенты РФ, отменят выпадающие на эти дни занятия, сообщили в министерстве образования и науки.