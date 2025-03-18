Бовт: на американо-украинских переговорах Киев заявит довольно жесткую переговорную позицию

Ранее Трамп заявил, что планирует обсудить с Россией и Китаем ядерное разоружение. В Кремле одобрили идею, но ответили, что нельзя это обсуждать без сокращения европейских ядерных арсеналов Президент США Дональд Трамп намерен обсудить с Россией и Китаем ядерное разоружение.
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