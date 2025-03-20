Российская команда побеждает: Путин на переговорах легко "прочитал" Трампа

Когда Кремль опубликовал стенограмму состоявшегося во вторник телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампом, стало ясно: российский лидер не отступился от своих максималистских целей на Украине и на уступки идти не желает.
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