В Карелии проведут «горячую линию» по вопросам обращения с животными

В региональном минсельхозе проконсультируют жителей республики 12 апреля В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии завтра, 12 апреля, планируется проведение очередной «горячей линии» по вопросам ответственного обращения с животными.
В региональном минсельхозе проконсультируют жителей республики 12 апреля В министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии завтра, 12 апреля, планируется проведение очередной «горячей линии» по вопросам ответственного обращения с животными.
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