МЧС России на Кубе достигнуты договоренности о развитии сотрудничества в деле защиты населения и территорий

В переговорах о направлениях перспективного взаимодействия приняли участие статс-секретарь – заместитель главы МЧС России Алексей Серко и министр внутренних дел государства Ласаро Альварес Касас, генерал армии Рауль Кастро, начальник Национального штаба гражданской обороны страны Рамон Пардо Герра.
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