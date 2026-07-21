🔝 «Крым 24» — в ТОПе региональных Telegram-каналов «Крым 24» стал вторым среди российских Telegram-каналов по суммарному охвату за июнь, уступив только телеканалу «Москва 24».
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🔝 «Крым 24» — в ТОПе региональных Telegram-каналов «Крым 24» стал вторым среди российских Telegram-каналов по суммарному охвату за июнь, уступив только телеканалу «Москва 24».