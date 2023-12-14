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В Катав-Ивановске чиновники восемь лет не могут расселить аварийный дом

В Катав-Ивановске чиновники восемь лет не могут расселить аварийный дом

Власти уральского города в очередной раз не выполнили обещание о расселении аварийного дома. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, новогодний подарок от южноуральских чиновников не удался: 8 лет ожидания расселения из аварийного дома, землятресение и потеря документов.

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