В Катав-Ивановске чиновники восемь лет не могут расселить аварийный дом

Власти уральского города в очередной раз не выполнили обещание о расселении аварийного дома. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, новогодний подарок от южноуральских чиновников не удался: 8 лет ожидания расселения из аварийного дома, землятресение и потеря документов.