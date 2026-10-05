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Книга Меган Маркл с личной подписью для принцессы Евгении появилась на eBay

Необычный экземпляр книги Меган Маркл «Скамейка» («The Bench») появился на eBay: на первой странице красуется рукописная надпись, которая, судя по всему, предназначалась принцессе Евгении и её мужу Джеку Бруксбэнку.

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