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Почему топливный кризис стал симптомом более глубоких проблем российской экономики

Почему топливный кризис стал симптомом более глубоких проблем российской экономики

Лето стало для многих россиян временем неожиданных экономических испытаний. Рост цен на топливо, перебои с поставками бензина в отдельных регионах, удорожание поездок на юг страны — всё это заставило вновь заговорить о состоянии российской инфраструктуры, промышленности и способности экономики быстро реагировать на внешние вызовы.

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