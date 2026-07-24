Почему топливный кризис стал симптомом более глубоких проблем российской экономики

Лето стало для многих россиян временем неожиданных экономических испытаний. Рост цен на топливо, перебои с поставками бензина в отдельных регионах, удорожание поездок на юг страны — всё это заставило вновь заговорить о состоянии российской инфраструктуры, промышленности и способности экономики быстро реагировать на внешние вызовы.