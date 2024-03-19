На четырёх улицах Рязани отключат холодную воду 19 марта

Ограничения будут действовать с полудня до 18:00 из-за ремонта на водопроводе. Под отключение попали следующие адреса: улица Великанова, дома №№1 корпус 1, 1/6, 3, 3 корпус 1, 5, 7 корпус 1, а также дом №1 корпус 2 (детский сад №103); улица Юбилейная, дома №4 и №5; улица Карла Маркса, дом №11; улица Октябрьская, дома №№10/13 и 8 корпус 1 (детский сад №13).