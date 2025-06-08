TechCrunch: Италия использовала шпионское ПО Graphite для слежки за активистами

Парламентский комитет Италии по безопасности (COPASIR) подтвердил, что правительство страны использовало шпионское программное обеспечение (ПО) Graphite производства израильской компании Paragon для слежки за несколькими активистами, занимающихся спасением мигрантов в море.
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