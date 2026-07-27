Волонтеры храма в Строгине отправили в зону СВО более 42 тысяч вещей

Среди них — средства защиты, маскировки, аккумуляторы, стройматериалы, шины, бытовая и компьютерная техникаЗа первые полгода 2026-го активисты волонтерского штаба храма Новомучеников и Исповедников Российских в районе Строгино вместе с прихожанами собрали и отправили в зону СВО, госпитали и на приграничные территории свыше 42 тысяч предметов первой необходимости.