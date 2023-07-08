Борис Корчевников в июле 2023 года: кадет, телеведущий и холостяк с большим сердцем, жив ли телеведущий сейчас или нет 08.07.23

В один день с Борисом родились такие интересные личности как юморист Николай Лукинский, основоположник генетики Грегор Мендель, разведчик Павел Судоплатов, кинорежиссёр и народная артистка СССР Татьяна Лионозова, поэт Франческо Петрарка (помните его бессмертное произведение: «Буря мглою небо кроет…»? Или это Гомер был, со своей «Иллиадой»?), композитор Давид Тухманов, кинорежиссёр Александр Герман, народный артист и певец […] Борис Корчевников в июле 2023 года: кадет, телеведущий и холостяк с большим сердцем, жив ли телеведущий сейчас или нет 08.