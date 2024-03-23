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Открытие в космосе: обнаружены остатки уничтоженных планет

Открытие в космосе: обнаружены остатки уничтоженных планет

Открытие в космосе: обнаружены остатки уничтоженных планет Ирина ОрлонскаяИзвестные мировые астрономы убеждены в том, что «перегоревшие» звезды обязательно должны поглотить свои ближайшие планеты.

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