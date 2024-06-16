В Театре наций состоится премьера спектакля «Отцы и дети» режиссера Семена Серзина

Премьера спектакля «Отцы и дети» режиссера Семена Серзина состоится в Театре наций, постановщик переносит тургеневский конфликт поколений из середины XIX века в условное перестроечное время, сообщает ТАСС.
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