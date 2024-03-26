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Их имена должен знать каждый: кто спасал людей в “Крокусе” даже ценой собственной жизни

Их имена должен знать каждый: кто спасал людей в “Крокусе” даже ценой собственной жизни

Публикуем имена героев, которые не побоялись за свои жизни в смертельно опасной обстановке. Глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить каждого, кто участвовал в спасении и оказании первой помощи граждан во время теракта в “Крокус Сити Холл”.

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