Военное обозрение

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«Каир» – не город, а корабль-музей

«Каир» – не город, а корабль-музей

Броненосец «Каир», фото 1862 года «Обыкновенно бывает, что если земля приняла семя, или море корабль, или какой-либо сосуд пищу или питье, и если будет повреждено то, в чем посеяно, или то, в чем помещено»… Третья книга Ездры, 9:34 Корабли-музеи.

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