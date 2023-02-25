«Каир» – не город, а корабль-музей

Броненосец «Каир», фото 1862 года «Обыкновенно бывает, что если земля приняла семя, или море корабль, или какой-либо сосуд пищу или питье, и если будет повреждено то, в чем посеяно, или то, в чем помещено»… Третья книга Ездры, 9:34 Корабли-музеи.