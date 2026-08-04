🚉 В Крыму изменилось расписание 72 пригородных электричек С 4 августа в график движения 72 пригородных поездов на полуострове внесли корректировки, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.
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🚉 В Крыму изменилось расписание 72 пригородных электричек С 4 августа в график движения 72 пригородных поездов на полуострове внесли корректировки, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании.