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Аллегри после 4:2 с «Торино»: «До 4-го места 10 очков – это много. Но стоит помнить, что «Ювентус» на поле набрал 50 очков, а то и 52»

Аллегри после 4:2 с «Торино»: «До 4-го места 10 очков – это много. Но стоит помнить, что «Ювентус» на поле набрал 50 очков, а то и 52»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча с «Торино» (4:2). «Парни провели хороший матч против действительно сложного соперника.

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