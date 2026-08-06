Трамп продолжает воевать с «лживыми СМИ», критикуя публикации о Хегсете Дональд Трамп продолжает воевать с «лживыми СМИ», на этот раз он раскрити.
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Трамп продолжает воевать с «лживыми СМИ», критикуя публикации о Хегсете Дональд Трамп продолжает воевать с «лживыми СМИ», на этот раз он раскрити.
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