Мезенцев рассказал о планах наладить авиасообщение между регионами в РФ и Белоруссии

Помимо рейса Брест – Москва, который будет запущен 3 апреля, в скором времени появится прямое авиасообщение с белорусскими городами у Владикавказа и Архангельска, ведется работа по налаживанию рейсов в другие точки на карте России, сообщил в интервью «Известиям» государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
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