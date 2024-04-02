Мезенцев рассказал о планах наладить авиасообщение между регионами в РФ и Белоруссии

Помимо рейса Брест – Москва, который будет запущен 3 апреля, в скором времени появится прямое авиасообщение с белорусскими городами у Владикавказа и Архангельска, ведется работа по налаживанию рейсов в другие точки на карте России, сообщил в интервью «Известиям» государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.