ИЗВЕСТИЯ iz

6 657 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitaly Arkhipov
    Что за чушь ? Население уменьшается, рождаемость падает , а детсадов все равно не хватает. Строят ,строят- а мест  НЕ...В России может по...
  • Людмила Абрамова
    может стоит сначала учителей на профпрегодность проверить, а затем уж на джинсы внимания обратитьШкольникам запрет...
  • Ole Ole
    США хотят убить 2 зайцев одним гранатомётом: сильного конкурента ФРГ и богатую ресурсами РоссиюУкраинские военны...

В Совфеде назвали дату внесения законопроекта о повышении призывного возраста

В Совфеде назвали дату внесения законопроекта о повышении призывного возраста

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев 3 марта сообщил, что законопроект о повышении в России призывного возраста может быть внесен в Госдуму весной, в случае принятия закона парламентом до лета он может вступить в силу осенью.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх