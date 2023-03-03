В Совфеде назвали дату внесения законопроекта о повышении призывного возраста

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев 3 марта сообщил, что законопроект о повышении в России призывного возраста может быть внесен в Госдуму весной, в случае принятия закона парламентом до лета он может вступить в силу осенью.
Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев 3 марта сообщил, что законопроект о повышении в России призывного возраста может быть внесен в Госдуму весной, в случае принятия закона парламентом до лета он может вступить в силу осенью.
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