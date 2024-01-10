Alienware представила высококлассные игровые OLED-мониторы — 27 дюймовый с QHD и 360 Гц и 32-дюймовый с 4K и 240 ГцИгровой бренд Alienware компании Dell расширил ассортимент своих мониторов на панелях OLED с квантовыми точками (QD-OLED), представив 27-дюймовую модель AW2725DF и 32-дюймовую AW3225QF.