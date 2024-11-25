Рогов: ВСУ попали в «огневой мешок» южнее донецкого Курахова

Украинские военные попали в «огневой мешок» в районе города Курахово в ДНР. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.