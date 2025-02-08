Глава Минфина Турции выразил беспокойство из-за новых торговых пошлин США

Действия США на мировом рынке вызывают беспокойство, но прямые риски для Турции остаются минимальными, заявил министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек в комментарии, опубликованном 8 февраля газетой Hürriyet.
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