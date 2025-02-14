России предрекли возвращение в систему мировой экономики

После завершения переговоров с участием президента США Дональда Трампа Россия вернется к полноценной интеграции в систему мировой экономики и европейской безопасности, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого цитирует ТАСС.
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