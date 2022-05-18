Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Име Удока – об ошибках «Селтикс»: «Нет ничего, что мы не могли бы исправить»

Главный тренер «Бостона» Име Удока заявил, что ошибки стали одной из причин поражения команды в стартовом матче финальной серии Восточной конференции от «Майами» (107:118, 0-1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх