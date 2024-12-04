Клубное ТВ «Реала» о судействе с «Атлетиком»: «Два чистых пенальти и офсайд, которого не было – возмутительно. Гвардия Канталехо знает, что делает»

Команды играют в Бильбао в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги. В 1-м тайме судья Хосе Мария Санчес Мартинес не назначил пенальти после падения Родриго в штрафной площади «Атлетика» и не изменил решения после просмотра ВАР.
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