⚡️ Ночью средства ПВО уничтожили беспилотник над Крымом Также силами ЧФ РФ в акватории Черного моря были уничтожены два БЭКа ВСУ, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщили в Минобороны России.
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⚡️ Ночью средства ПВО уничтожили беспилотник над Крымом Также силами ЧФ РФ в акватории Черного моря были уничтожены два БЭКа ВСУ, следовавших курсом к Крымскому полуострову, сообщили в Минобороны России.